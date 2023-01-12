Новый вариант омикрон‑штамма «кракен» появился в России

Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого случая заболевания новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получившим название «кракен» и отличающимся большей заразностью и легким течением.

«Первый случай заражения вирусом субварианта "омикрона" - XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в настоящее время в России установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», но доминирующей остается линия ВА.5.

Вариант «дельта», который получил широкое распространение во второй половине 2021 года, в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. «Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были», — уточнили в ведомстве.