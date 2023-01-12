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Новый вариант омикрон‑штамма «кракен» появился в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого случая заболевания новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получившим название «кракен» и отличающимся большей заразностью и легким течением.

«Первый случай заражения вирусом субварианта "омикрона" - XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в настоящее время в России установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», но доминирующей остается линия ВА.5.

Вариант «дельта», который получил широкое распространение во второй половине 2021 года, в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. «Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были», — уточнили в ведомстве.

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pvabaley

Это родителей таких вот детей надо наказывать,раньше попробуй на учителя пожалуйся дома,еще и дома выхватиш...

the_great_white

А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...

Disobedient

Пакет то с содержимым с собой хоть увез, или намусорил?)))

Qprovessional

если станет известно о передаче вооружений, то необходимо заставить Анкару отказаться подобной поддержки...