Ученые разработали уникальный двигатель для беспилотников

Ученые из Новосибирска первыми в России создали электрический двигатель для беспилотников, который по многим параметрам превосходит зарубежные образцы.

Двигатель мощностью 12,5 тысяч оборотов в минуту ученые из НГТУ собрали из отечественных деталей.

«Мы добились меньшей массы, что для беспилотника крайне важно, потому что он сможет больше времени находиться в воздухе», — цитируют «Вести Новосибирск» младшего научного сотрудника центра технологического превосходства НГТУ Романа Никулина.

Двигатель, за счет лучших энергетических показателей, более сбалансированно тратит аккумуляторную батарею. Беспилотник развивает скорость до 100 километров в час. Управляют техникой с помощью пульта, радиус действия до 40 километров.

К беспилотнику можно крепить фото- или видеокамеру, в том числе ночного видения, работающей в инфракрасном диапазоне, задать траекторию облета территории и наблюдать, что на ней происходит.