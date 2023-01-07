Игры в Steam резко подорожали

Издатели многих популярных игр резко подняли цены на свои проекты в сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр Steam.

Игры подорожали сразу после завершения зимней распродажи, пишет телеграм-канал «Йети». Например, одним из таких издателей стала французская компания Ubisoft.

Цены выросли во всех регионах, однако сильнее всего в Турции и Аргентине, которые ранее выделялись льготным ценообразованием. Например, в Турции Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5 и Watch Dogs 2 стали дороже почти в три раза.

Возможно, такое повышение стало реакцией издателей на поведение пользователей, которые активно регистрировали аккаунты в Турции или Аргентине для покупки игр в Steam из-за привлекательных цен.