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Родившиеся на Новый год в Кузбассе дети получат по 10 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Семьи Кузбасса, в которых в первый день 2023 года родились дети, получат по 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В рамках акции "Родился ребенок" семьи, в которых на Новый год появились новорожденные, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка и памятные медальоны "Рожденному на земле кузнецкой". Мы приняли решение проводить эту акцию и в День России, 12 июня», — приводит пресс-служба слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Всего 1 января в Кемеровской области родились 17 мальчиков и 19 девочек, Родителями в Новый год стали семьи из Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Прокопьевска и Междуреченска.

В сравнении с прошлым годом число новорожденных 1 января увеличилось, тогда родились 30 детей.

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