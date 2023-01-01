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Многоэтажка загорелась в Новосибирске из-за фейерверка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Запущенные во дворе фейерверки вызвали пожар в многоэтажном здании в Новосибирске — в новогоднюю ночь загорелись два балкона.

Сообщение о возгорании поступило в 0.12 по местному времени, сообщает главное управление МЧС РФ по Новосибирской области.

Через 30 минут огонь локализовали, а еще спустя две минуты открытое горение было ликвидировано. В сообщении отмечается, что квартиры не были повреждены.

Очевидцы сообщили пожарным, что возгорание началось после того, как дом попали несколько ракет запущенного во дворе фейерверка.

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Топ комментариев

mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)

sib_man9

привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...