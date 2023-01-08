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Меланжевый комбинат Алтая модернизирует производство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Friviere / CC BY 3.0

Барнаульскоий меланжевый комбинат почти в 3,5 раза увеличит производство тканей за счет модернизации производства, которая продлится три года, сообщила гендиректор предприятия Людмила Осипова.

Это единственное за Уралом текстильное предприятие с полным циклом производства. Его модернизация стартовала в 2022 году, до 2024 года в процесс планируется вложить около 13 миллиардов рублей.

По словам гендиректора, вложение средств уже на первом этапе позволит увеличить объем производства с 7-8 до 12 миллионов метров ежегодно. После полной модернизации цифра возрастет до 24 миллионов. Здесь будет построена новая отделочная и прядильно-ткацкая фабрика.

«Мы сами делаем хлопковое волокно, пряжу, изготавливаем суровье на ткацком производстве и доводим его до готового продукта, окрашиваем, печатаем, придаем водоотталкивающие, огнеупорные свойства. Мы выпускаем ткани для спецодежды для разных структур с определенными характеристиками защиты – от огня, воды, электричества», – рассказала Осипова.

Новое отделочное производство позволит не только увеличить объемы, но и иметь возможность обрабатывать совершенно новые виды отделок. Предполагается, что современное оборудование позволит выпускать ткани мирового уровня, а модернизация швейного производства увеличит производительность труда в два раза.

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