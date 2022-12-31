Врачи развенчали мифы о понижении градуса и смешивании алкоголя

Рассол не лечит похмелье, а понижение градуса алкогольных напитков и их смешивание не влияет на опьянение и головную боль после вечеринки, рассказали врачи в эфире программы «Жить здорово!»

«Градус понижать нельзя» — один из самых распространенных мифов, связанных с распитием алкоголя. Также считается, что, смешивая разные напитки, например, водку и пиво, организму будет сложнее пережить похмелье. А с утра, чтобы не болела голова, стоит выпить рассол, считают в народе. Все эти утверждения — мифы.

Рассол – лучшее средство от похмелья

Рассол не только не помогает от похмелья, но и может усугубить ситуацию, считает интервенционный кардиолог Герман Гендельман.

«Это головной мозг. Вокруг него жидкость. Когда наступает процесс обезвоживания, количество жидкости уменьшается. Это приводит к появлению болевого синдрома. Выпив солевого напитка, вы можете процесс усугубить, потому что соль снова заберет воду. Поэтому лучшее средство от похмелья — это пить большое количество воды. Это восполнит жидкость и выведет вредные вещества», — сказал Гендельман.

Похмелье в быту — это ни что иное, как отравление алкоголем. При любых отравлениях рекомендуется пить как можно больше жидкости. Также стоит принять таблетку аспирина (ацетилсалициловой кислоты).

Но совсем рассол со счетов списывать тоже не нужно. В нем содержатся кислоты, которые связывают частицы распада алкоголя. Поэтому его можно употреблять, но обязательно в сочетании с обильным питьем воды.

Понижать градус и мешать напитки

Считается, что понижая градус алкоголя во время застолья или смешивая напитки, люди провоцируют более тяжелое похмелье. Это тоже миф, сказал врач-иммунолог Андрей Продеус.

Согласно исследованиям, проведенным в Германии. Двкдни группы участников пили один напиток — вино, пиво, другие группы смешивали алкоголь — пиво + вино, вино + пиво. Всех участников доводили до одной границы опьянения.

«Выяснили... что смешение напитков никакой роли не играет, а играет роль количество выпитых напитков», — сказал в эфире программы «Жить здорово!» Продеус.

Чем больше будет выпито, тем сильнее будет отравление. Неважно, какой напиток употреблялся — водка или пиво, или то и другое сразу. Дело только в количестве этанола, которое поступит в организм.