Эзотерический хам: почему Череватый победил в «Битве экстрасенсов»

Черный маг Влад Череватый победил в 23-м сезоне «Битвы экстрасенсов», но награда досталась ему не совсем справедливо. В финале он признался, что навел на одну из сильнейших соперниц порчу. Почему в проекте победил «эзотерический хам»?

В финале 23-й «Битвы» впервые за долгое время оказалось трое участников: Влад Черватый, Лина Джебисашвили и Ангелина Изосимова. Четвертая претендентка Елена Ивашина накануне финала травмировала ногу и сошла с дистанции.

В одном из эфиров Ангелина Изосимова обвинила в травме Ивашиной Влада Череватого. Она решила, что черный маг навел на соперницу порчу, чтобы ослабить конкуренцию в финале.

На церемонии награждения вражда ведьмы и чернокнижника не прекратилась. Изосимова даже не приняла цветы от соперника и назвала методы работы Черватого эзотерическим хамством.

Когда финалистов 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» пришли поддержать участники прошлых сезонов, Влад Череватый впервые признался Владу Кадони, что он действительно применил магические способности, чтобы устранить Елену Ивашину. Раньше сказать об этом он не мог, поскольку боялся потерять голоса зрителей.

Почему победил Череватый?

Влад Череватый участвует в «Битве экстрасенсов» второй раз. Но он стал первым экстрасенсом, которому удалось в повторном участии победить. Сам же маг сильно удивился, когда получил главную награду проекта «Синюю руку».

«Я не верю. Я не видел никакой руки, я сидел и слышал голоса: не будет никакой руки. А вон все как повернулось. Я в шоке», — сказал Череватый.

Феномен победы Череватого в том, что он не пропагандировал в эфире «Битвы» добро, как это делали предыдущие победители. Чернокнижник вел себя эпатажно, использовал на испытаниях вещи, снятые с умерших людей, и предлагал всем порчи и сглазы.

Объяснение победы Влада Череватого нашла участница предыдущего сезона «Битвы» Марьяна Романова. Она напомнила зрителям, что маг провалил все ключевые испытания, не смог ничего сделать, когда соперники наложили на него «непрогляд» (порча на то, чтобы участник не смог найти человека на испытании).

«Ты здесь самый слабый, но тебе может достаться сегодня рука, потому что голосуют девочки», — сказала Романова.

Так и случилось. За Череватого проголосовали почти 60% зрителей. Второе место досталось Лине Джебисашвили (24%), бронза у Ангелины Изосимовой (16%).