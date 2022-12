Steam запустил грандиозную зимнюю распродажу игр

Цифровая площадка дистрибуции игр Steam запустила традиционную зимнюю распродажу. Акция пройдет с 22 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

В рамках распродажи магазин компании Valve предлагает скидки на тысячи игр, некоторые достигают 90%. Покупатели также могут получить бесплатные стикеры и другие бонусы для Steam.

Среди лидеров зимней распродажи: Elden Ring (скидка 30%), Little Nightmares II (скидка 67%), Detroit: Become Human (скидка 50%), Half-Life: Alyx (скидка 60%), Kena: Bridge of Spirits (скидка 50%), A Plague Tale: Innocence (скидка 75%). Из-за санкций оплата для российских игроков возможна только со счета в Steam.

Параллельно Valve 22 декабря запустила голосование за победителей премии Steam Awards 2022. Пользователи могут выбрать на специальной странице в Steam понравившиеся игры в 11-ти категориях.

Претендентами на победу в самой престижной номинации «Игра года 2022» являются Dying Light 2: Stay Human, Elden Ring, Stray, God of War, а также Call of Duty: Modern Warfare II.