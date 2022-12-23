НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД понадеялся, что США не доведут дело до войны с Россией

Источник:
ТАСС
633 6
Фото: HarrySmitch / CC BY 3.0

Москва надеется, что Вашингтону хватит разума не довести дело до прямого столкновения России и США, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Остается лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США. В противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

По словам Дарчиева, именно США «запустили маховик разрушения двусторонних отношений».

«Сделав такой выбор в пользу самоизоляции от Москвы, Вашингтон теперь пытается перевести стрелки, как будто не нынешняя администрация подвела эти отношения к точке невозврата. Инициативно разрывать их мы не собираемся, но злонамеренных провокаций, не оставляющих нам выбора, не потерпим», — отметил дипломат.

Еще по теме
Кремль заявил об успехах в демилитаризации Украины
Хирург раскрыл секреты молодости 69‑летней жены Макрона
Блинкен объяснил уход из Афганистана стремлением помочь Украине
Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия развернула «непобедимое оружие Путина»
Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине
Где купить лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда»
Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России
Обсуждение (6)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Цвета воды: в чем встречать Год Кролика?
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
62
Путин заявил о желании побыстрее завершить конфликт на Украине
49
Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов
47
Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым
46
Рогозин ранен при обстреле Донецка
41
Зеленский посетил место ожесточенных боев