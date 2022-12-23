МИД понадеялся, что США не доведут дело до войны с Россией

Москва надеется, что Вашингтону хватит разума не довести дело до прямого столкновения России и США, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Остается лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США. В противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

По словам Дарчиева, именно США «запустили маховик разрушения двусторонних отношений».

«Сделав такой выбор в пользу самоизоляции от Москвы, Вашингтон теперь пытается перевести стрелки, как будто не нынешняя администрация подвела эти отношения к точке невозврата. Инициативно разрывать их мы не собираемся, но злонамеренных провокаций, не оставляющих нам выбора, не потерпим», — отметил дипломат.