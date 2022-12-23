Блинкен объяснил уход из Афганистана стремлением помочь Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Вашингтону было бы труднее сейчас оказывать помощь Киеву, если бы власти США в 2021 году не приняли решение о выводе своих сил из Афганистана.

Выведя войска из Афганистана, власти США «завершили самую продолжительную войну Америки», приводит ТАСС слова Блинкене

«Что касается войны России против Украины, если бы мы все еще оставались в Афганистане, я думаю, это значительно бы усложнило оказание той поддержки, которую мы и другие [страны] можем дать Украине», — отметил госсекретарь.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время».