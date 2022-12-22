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Таксисты поделятся информацией с ФСБ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Принятый Госдумой закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» возлагает на службы такси целый ряд новых обязательств. В частности, теперь они теперь будут обязаны предоставлять ФСБ доступ к своим базам данных.

Согласно новому закону, службы такси будут обязаны предоставлять ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных, пишет Forbes. При этом технические средства, используемые для обработки заказов, как и сами базы данных должны располагаться на территории России.

Кроме этого, такси смогут перевозить пассажиров и багаж только в регионе, где получили разрешение на работу, а в случае ДТП ответственность за нанесенный ущерб будут нести не только таксопарки, но и агрегаторы.

Как отмечает издание, это существенно изменит существующую систему, при которой агрегаторы настаивают, что являются только посредниками между пассажирами и перевозчиками, избегая ответственности за качество перевозки и возможный вред.

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Топ комментариев

pepelmetal

Сквара, он же 69, он же данилион и уначальница и прочие одинаковые максимкм, тебе вовсе неведано что...

misha5958317

Вот ему по заднице и прилетело)))))

d6w58vnowu

военное время - лучший момент, чтоб ходить по кафе в городе, который постоянно обстреливают!👍

Удавиков

какой же он всё таки балабол, стратегия нацобороны сша: Россия – главный враг