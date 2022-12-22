Таксисты поделятся информацией с ФСБ

Принятый Госдумой закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» возлагает на службы такси целый ряд новых обязательств. В частности, теперь они теперь будут обязаны предоставлять ФСБ доступ к своим базам данных.

Согласно новому закону, службы такси будут обязаны предоставлять ФСБ доступ к своим информационным системам и базам данных, пишет Forbes. При этом технические средства, используемые для обработки заказов, как и сами базы данных должны располагаться на территории России.

Кроме этого, такси смогут перевозить пассажиров и багаж только в регионе, где получили разрешение на работу, а в случае ДТП ответственность за нанесенный ущерб будут нести не только таксопарки, но и агрегаторы.

Как отмечает издание, это существенно изменит существующую систему, при которой агрегаторы настаивают, что являются только посредниками между пассажирами и перевозчиками, избегая ответственности за качество перевозки и возможный вред.