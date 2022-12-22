Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине

Конгресс США не смог согласовать ускоренную процедуру утверждения пакета дополнительных расходов, который включает помощь Украине в размере 45 миллиардов долларов.

Для ускоренной процедуры было необходимо согласие всех 100 конгрессменов. Однако республиканец Майк Ли предложил в рамках этого законопроекта голосование за поправку, которая предусматривает финансирования ограничений по допуску мигрантов в США.

Они были введены из-за распространения коронавируса. Демократы отказались от голосования. Ситуация может вынудить Конгресс принять закон о временном финансировании правительства, в этом случае ключевые решения будут перенесены на следующий год.

Общий размер «замороженного» пакета расходов составляет 1,7 триллиона долларов, помощь Украине входит в одну из его статей.