НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине

Источник:
Bloomberg
603 3
Фото: © The White House

Конгресс США не смог согласовать ускоренную процедуру утверждения пакета дополнительных расходов, который включает помощь Украине в размере 45 миллиардов долларов.

Для ускоренной процедуры было необходимо согласие всех 100 конгрессменов. Однако республиканец Майк Ли предложил в рамках этого законопроекта голосование за поправку, которая предусматривает финансирования ограничений по допуску мигрантов в США.

Они были введены из-за распространения коронавируса. Демократы отказались от голосования. Ситуация может вынудить Конгресс принять закон о временном финансировании правительства, в этом случае ключевые решения будут перенесены на следующий год.

Общий размер «замороженного» пакета расходов составляет 1,7 триллиона долларов, помощь Украине входит в одну из его статей.

Еще по теме
Байден заверил, что Запад не стремится к войне с Россией
Байден пообещал Зеленскому «успех на поле боя»
Китай получил послание Путина: зачем Медведев улетел в Пекин?
Медведев передал главе Китая послание Путина
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
США помешали Украине убить начальника Генштаба России
Россия развернула «непобедимое оружие Путина»
Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России
Обсуждение (3)
Картина дня
Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине
Госдума за год приняла рекордное количество законов
Загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов»
Курс доллара поднялся выше 72 рублей
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Цвета воды: в чем встречать Год Кролика?
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов
45
Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым
41
Рогозин ранен при обстреле Донецка
40
Зеленский посетил место ожесточенных боев
36
Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России