Сибирский синхротрон запустят на год позже из‑за санкций

Центр коллективного пользования «Сибирского кольцевого источника фотонов» (ЦКП «СКИФ») под Новосибирском запустят в конце 2024 года вместо 2023 года.



С марта часть западных компаний отказались исполнять обязательства по договорам. В итоге пришлось находить новые решения. В некоторых случаях удалось изменить логистику. Так, через посредников удалось доставить электротехническую сталь из Германии.



«Все это не могло не сказаться на сдвиге сроков. ИЯФ составил новые графики со сдвижкой всего на один год. В сложившихся условиях это — реально не много», — сказал на пресс-конференции в ТАСС директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.



Ученые продолжают изготовление ускорительного оборудования, инжекторная часть изготовлена на 90%, на линейном ускорителе получен первый пучок электронов, идет его ускорение до 50 МэВ.



«Ускорение удалось, параметры мы получили. Есть проблемы с санкциями, они не критичны, ряд оборудования мы стали изготавливать сами», — сказал директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев.

На строящемся синхротроне планируется разместить 46 экспериментальных станций, что больше изначальных планов в полтора раза.



Синхротрон — один из типов циклических ускорителей с кольцевой вакуумной камерой, в которой частицы ускоряются практически до скорости света, а стоящие на их пути мощные электромагниты задают траекторию движения. В результате возникает синхротронное излучение — мощнейший рентген, который позволяет изучать структуру любого вещества вплоть до атомов.