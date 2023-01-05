Строительство здания для Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» начнется в 2023 году и завершится в 2025 году, сообщил журналистам начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Здание будет построено в центре Улан-Удэ, рядом с набережной реки Селенга. В театре планируется размещение двух залов: малого на 300 мест и основного на 1 тысячу мест с амфитеатром, балконами, оркестровой ямой и сценой, со всем необходимым оборудованием.

Также в здании обустроят четыре балетных зала, оркестровый репетиционный зал, восемь ансамблевых кабинетов, хоровой репетиционный зал, два вокальных класса, шесть сольных вокальных кабинетов, студии звукозаписи, видеозаписи и фотостудию.

Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» — профессиональный коллектив с многолетним опытом работы в сфере культуры и искусства в России и за рубежом, ведущий свою историю с 1942 года. До сих пор у театра, имеющего свой оркестр, танцевальную труппу и вокалистов, нет собственного здания.