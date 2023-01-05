НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Здание театра «Байкал» построят в Бурятии к 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
378 0
Фото: Erzhena Zhambalova / CC BY-SA 4.0

Строительство здания для Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» начнется в 2023 году и завершится в 2025 году, сообщил журналистам начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Здание будет построено в центре Улан-Удэ, рядом с набережной реки Селенга. В театре планируется размещение двух залов: малого на 300 мест и основного на 1 тысячу мест с амфитеатром, балконами, оркестровой ямой и сценой, со всем необходимым оборудованием.

Также в здании обустроят четыре балетных зала, оркестровый репетиционный зал, восемь ансамблевых кабинетов, хоровой репетиционный зал, два вокальных класса, шесть сольных вокальных кабинетов, студии звукозаписи, видеозаписи и фотостудию.

Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» — профессиональный коллектив с многолетним опытом работы в сфере культуры и искусства в России и за рубежом, ведущий свою историю с 1942 года. До сих пор у театра, имеющего свой оркестр, танцевальную труппу и вокалистов, нет собственного здания.

Еще по теме
Спектакль об искусственном интеллекте покажут на Алтае
Pantone выбрал цветом 2023 года Viva Magenta
Лавров надел футболку с короной художника‑наркомана из США
Детский спектакль в Новосибирске проверят на наличие пропаганды ЛГБТ
смотреть все
Сибирь #Искусство #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Российские фильмы 2022 года, которые заслуживают внимания
04.01.2023 23:14
info.sibnet.ru
«Аватар 2»: просто добавь воды
30.12.2022 08:17
info.sibnet.ru
Зарубежные фильмы 2022 года, которые стоит посмотреть
02.01.2023 19:12
info.sibnet.ru
Счастливые цвета знаков Зодиака в 2023 году
03.01.2023 18:44
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Почему России не нужна вторая мобилизация
Определен победитель «Новогоднего миллиарда»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
62
Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных
37
Шведский экономист перечислил причины стойкости России
25
Белоруссии предрекли вступление в СВО
24
Минобороны заявило об уничтожении двух HIMARS
24
Путин отправил в поход фрегат с гиперзвуковыми «Цирконами»