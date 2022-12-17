Россиянин переделал «Оку» в снегоуборщик

Житель Уфы установил на автомобиль «Ока» снежный отвал и регулярно помогает очищать дворы.

Мужчина возвращается с работы, после чего превращает свою «Оку» в импровизированную снегоуборочную машину и чистит не только дорогу, но тротуар вокруг дома, пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы похвалили жителя Уфы за инициативу и назвали «настоящим героем». Один из пользователей даже шутливо предположили, что жители первых этажей скидываются ему на памятник.

Впрочем, некоторые отметили, что за езду по тротуарам и самоуправство с уборкой снега водителя «Оки» могут в итоге наказать.