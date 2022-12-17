НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Россиянин переделал «Оку» в снегоуборщик

Источник:
Sibnet.ru
127 0
Фото: Natxo Rodriguez / CC BY-SA 2.0

Житель Уфы установил на автомобиль «Ока» снежный отвал и регулярно помогает очищать дворы.

Мужчина возвращается с работы, после чего превращает свою «Оку» в импровизированную снегоуборочную машину и чистит не только дорогу, но тротуар вокруг дома, пишут очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы похвалили жителя Уфы за инициативу и назвали «настоящим героем». Один из пользователей даже шутливо предположили, что жители первых этажей скидываются ему на памятник.

Впрочем, некоторые отметили, что за езду по тротуарам и самоуправство с уборкой снега водителя «Оки» могут в итоге наказать.

Еще по теме
Снегоболотоход из отечественных материалов разработали на Алтае
Сборщик Kia и BMW «Автотор» перезапустил производство китайскими авто
Lada оказалась маркой с самым старым модельным рядом
Российский завод Mercedes-Benz возобновит работу
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Назван лучший смартфон 2022 года
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Россия успешно испытала мощный плазменный двигатель
Россия предупредила о последствиях передачи Patriot Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Украина объявила тотальную воздушную тревогу
Путин весь день проработал в объединенном штабе СВО
Пиратские программы предложили легализовать для бизнеса
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Россия предупредила о последствиях передачи Patriot Украине
38
Россия приросла новым атомным городом
37
Серия взрывов прогремела в городах Украины
35
Жители Киева приготовились к ядерному удару
30
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров