Снегоболотоход из отечественных материалов разработали на Алтае

Гусеничный снегоболотоход на основе отечественных материалов и комплектующих разработали в Алтайском крае, сообщает Министерство промышленности и энергетики региона.

Технику разработало рубцовское предприятие «Алтайтрансмаш-сервис». Снегоболотоход представляет собой быстроходную плавающую машину высокой проходимости с несущим корпусом и передними ведущими колесами. Он оборудован грузопассажирским кузовом со съемным тентом.

Машина предназначена для перевозки людей и грузов по бездорожью в условиях заснеженной целины и лесисто-болотистой местности при температурах воздуха от минус 45 до плюс 45 градусов.

Техника разработана и рассчитана для перевозки в первую очередь опасного груза метанола. Для этого предприятие разработало и установило насосы для перекачки метанола, а также еврокубы для его перевозки.

«При производстве модели мы применили отечественные комплектующие, в том числе предпусковой подогреватель двигателя и воздушный отопитель, а также отечественную светодиодную оптику. Соответственно, достигнут 100% показатель отечественных материалов и комплектующих», – рассказал гендиректор предприятия Иван Куриленко.

Для более комфортной эксплуатации машины салон обшит мягким качественным материалом, а в кузове предусмотрены легкосъемные складные сиденья, благодаря которым, грузовой отсек в любой момент может быть быстро переоборудован в пассажирский, вместимостью до восьми человек.

«Алтайтрансмаш-сервис» работает более 25 лет, половину из которых производит технику исключительно собственной разработки. Завод создает тяжелые машины, способные преодолеть любое бездорожье.

Сегодня спецтехника, произведенная на промышленном предприятии Рубцовска, работает в Заполярье, Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в других отдаленных районах страны с суровыми погодными условиями и бездорожьем.