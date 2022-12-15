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Минобороны показало загрузку ракеты «Ярс» в шахту

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России показало на видео загрузку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении, дислоцированном в Калужской области.

«В преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку», — говорится в сообщении.

Установка ракеты осуществлялась при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции выполнялись в течение нескольких часов.

«Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетного ядерного оружия, которое позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне», — пояснил командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов.

PC-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью. Комплекс имеет две разновидности — шахтную и мобильную.

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