«Скорая» столкнулась с КамАЗом в Томской области

«Скорая медицинская помощь» врезалась в КамАЗ в Томской области, погибли три врача и водитель, сообщает УМВД РФ по региону.

В среду днем на 46 километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка) произошло столкновение КамАЗа и автомобиля скорой медицинской помощи.

После ДТП произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека.



В машине на вызов в пациентке ехали замглавврача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медсестра и водитель скорой помощи, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.