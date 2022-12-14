«Скорая» столкнулась с КамАЗом в Томской области

Фото: © УМВД по Томской области
«Скорая медицинская помощь» врезалась в КамАЗ в Томской области, погибли три врача и водитель, сообщает УМВД РФ по региону.
В среду днем на 46 километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка) произошло столкновение КамАЗа и автомобиля скорой медицинской помощи.
После ДТП произошло возгорание. По предварительным данным, в
автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека.
В машине на вызов в пациентке ехали замглавврача областного
перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медсестра и
водитель скорой помощи, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.