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«Скорая» столкнулась с КамАЗом в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УМВД по Томской области

«Скорая медицинская помощь» врезалась в КамАЗ в Томской области, погибли три врача и водитель, сообщает УМВД РФ по региону.

В среду днем на 46 километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка) произошло столкновение КамАЗа и автомобиля скорой медицинской помощи.

После ДТП произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека.

В машине на вызов в пациентке ехали замглавврача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медсестра и водитель скорой помощи, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.


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ЧП #ДТП #Томск
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