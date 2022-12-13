России предсказали триумфальное возвращение на рынок газа Европы

Географические и рыночные реалии заставят Европу вернуться к российскому газу, считает обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

«Как бы европейские лидеры ни клялись, что по окончании украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков», — приводит ТАСС мнение экспертов.

По его словам, сейчас Берлин платит за импорт газа 140 евро за мегаватт-час, что примерно в семь раз больше, чем среднее значение за период с 2010 по 2020 год.

«Если ЕС хочет сохранить конкурентоспособность в сфере химической, пищевой и тяжелой промышленности, ей необходим дешевый газ. Для Европы нет более дешевого газа, чем российский», — отметил эксперт.