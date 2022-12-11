Новый выпуск шоу закончился уходом неожиданного участника, после этого на шоу «Звезды в Африке 3» определили финалистов проекта.

Выбывшим участникам предложили проголосовать, кто из них может вернуться на шоу «Звезды в Африке 3». В итоге выбрали Вячеслава Малафеева, который вылетел в прошлой передаче.

Его возвращение обрадовало всех, кроме Олега Верещагина, который уже придумал, как выиграет шоу «Звезды в Африке 3».

Он попал в испытание на вылет вместе с Антоном Филипенко. Верещагин был очень зол и не мог сосредоточиться. В итоге Филипенко неожиданно обошел Верещагина.

Олег Верещагин покинул шоу «Звезды в Африке 3». На проекте остались четыре финалиста — Вячеслав Малафеев, Антон Филипенко, Карина Кросс и Юлия Гаврилина. В следующем выпуске, 18 декабря, они поборются за победу в шоу и 5 миллионов рублей.