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Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Новый выпуск шоу закончился уходом неожиданного участника, после этого на шоу «Звезды в Африке 3» определили финалистов проекта.

Выбывшим участникам предложили проголосовать, кто из них может вернуться на шоу «Звезды в Африке 3». В итоге выбрали Вячеслава Малафеева, который вылетел в прошлой передаче.

Его возвращение обрадовало всех, кроме Олега Верещагина, который уже придумал, как выиграет шоу «Звезды в Африке 3». 

Он попал в испытание на вылет вместе с Антоном Филипенко. Верещагин был очень зол и не мог сосредоточиться. В итоге Филипенко неожиданно обошел Верещагина.

Олег Верещагин покинул шоу «Звезды в Африке 3». На проекте остались четыре финалиста — Вячеслав Малафеев, Антон Филипенко, Карина Кросс и Юлия Гаврилина. В следующем выпуске, 18 декабря, они поборются за победу в шоу и 5 миллионов рублей.

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Гаврило Принцип

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Snikolas

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