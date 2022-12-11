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Эрдоган призвал Путина расширить экспорт по зерновому коридору

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о рекордном экспорте зерна по «зерновому коридору» и предложил использовать этот маршрут для иных товаров, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Совместными усилиями была обеспечена доставка более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся и теперь, постепенно, можно начать работу над экспортом различных продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган обсудили также рекордный рост товарооборота и энергопроекты двух стран, сирийское урегулирование.

«С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового хаба», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.

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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))

Snikolas

Раз удалили Великий Русский язык, значит надо удалить эту недокомпашку ABBYY из Матушки России.