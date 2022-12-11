Эрдоган призвал Путина расширить экспорт по зерновому коридору

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о рекордном экспорте зерна по «зерновому коридору» и предложил использовать этот маршрут для иных товаров, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Совместными усилиями была обеспечена доставка более 13 миллионов тонн зерна нуждающимся и теперь, постепенно, можно начать работу над экспортом различных продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган обсудили также рекордный рост товарооборота и энергопроекты двух стран, сирийское урегулирование.

«С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового хаба», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.