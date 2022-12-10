Девочка из Барнаула Ева Аветисян попала в «Голос. Дети»

Школьница из Барнаула Ева Аветисян выступила на слепых прослушиваниях 10-го сезона шоу «Голос. Дети», к ней развернулись все наставники.

11-летняя Аветисян исполнила на слепых прослушиваниях песню «Любовь настала» на музыку Раймонда Паулса и слова Роберта Рождественского. К юной певице развернулись все наставники.

МакSим первая выразила восхищение таланту девочки. Она призналась, что какую бу команду та не выбрала, она будет болеть за нее.

Баста был самым красноречивым, поскольку очень хотел заполучить барнаульскую школьницу в свою команду. Помимо того, что он похвалил ее вокальные данные, рэпер всячески намекал, чтобы та выбрала его команду.

В итоге после длительных размышлений Ева Аветисян решила отправится в команду Басты, став первой участницей команды рэпера.

Всего в командах наставников после слепых прослушиваний будет 15 детей, две трети из них отсеются на этапе «Поединков».