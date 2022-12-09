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Четыре участника осталось на шоу «Звезды в Африке 3», они готовы
бороться за место в финале, но неожиданно к ним вернется один из выбывших участников.
В анонсе шоу не упоминается, кто именно вернется в проект,
но его выбрали выбывшие участники. Кто-то из них голосовал за Сашу Стоуна,
который конфликтовал с Олегом Верещагиным.
Вернувшемуся человеку очень обрадовалась блогер Карина
Кросс. Она дружит со Стоуном. Также она
была бы рада возвращению Вячеслава Малафеева, кроме того его уважали все участники
шоу, поэтому могли вернуть.
Верещагин был шокирован возвращением участника шоу «Звезды в Африке 3». Он уже построил план победы в сложившемся коллективе. Теперь же надо побеждать еще одного человека.
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