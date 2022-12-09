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Как попросить о повышении зарплаты

Источник:
Роскачество
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Женщина пересчитывает деньги
Фото: © Sibnet.ru
При мысли о разговоре с начальником о повышении зарплаты, может возникнуть чувство стыда или страха. На самом деле, разговор с руководством об увеличении оклада — нормальная практика. Главное знать, как просить.

В государственных компаниях зарплаты обычно индексируются сразу всем, или отдельно взятого сотрудника переводят на другую должность с повышением оклада.

В частных компаниях порядок индексации устанавливается трудовым договором, внутренними актами. И работодатель самостоятельно выбирает, повышать оклад или нет. Это его право, но не обязанность.

Как говорить о повышении зарплаты

В большинстве компаний руководство стремится к достойной оплате труда для сотрудников, тем более, если человек ценен для предприятия. Если возможности для повышения нет, руководитель, скорее всего, честно об этом скажет. 

А если есть, то может спросить: «Почему я должен увеличить оклад?» И к этому вопросу лучше подготовиться.

В большинстве случае сотрудник получит прибавку к зарплате, если:

  • Он успешно выполнил все задачи и проекты за последний год.
  • У него высокая результативность.
  • С его помощью удалось повысить доход компании или уменьшить издержки.
  • Его круг обязанностей увеличился.

Беседа о прибавке будет провальной, если:

  • Требовать или жаловаться. Беседа на эмоциях воспринимается в деловой среде негативно.
  • Сотрудник ставит ультиматум: «Я требую прибавки к зарплате, или я уволюсь». Руководитель может парировать: «Пиши заявление». 
  • Ссылается на долгий стаж работы. Это не веский аргумент, если у сотрудника нет выдающихся результатов.
  • Если сам не знает, какая прибавка ему нужна, или требует сразу кратного увеличения зарплаты.
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Экономика #Рынок труда #Карьера
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