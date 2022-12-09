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Турбаза «Шале Прискальный» сгорела в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Турбаза «Шале Прискальный» сгорела в Республике Алтай минувшей ночью, происшествие попало на видео.

База загорелась прошлой ночью, в это время она не работала, там были только строители, которые самостоятельно эвакуировались. В пожаре никто не погиб и не пострадал.

Его тушили 45 человек, было задействовано семь пожарных автомобилей, ближе к утру возгорание площадью 726 квадратных метров локализовали, еще через час – ликвидировали открытое горение.

«Шале Прискальный» находится на Чуйском тракте недалеко от Манжерока, считается одной из красивейших турбаз региона.

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ЧП #Происшествия #Республика Алтай
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