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Шоу «Голос. Дети 10» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети певицы МакSим

Премьера 10-го сезона шоу «Голос.Дети» состоится на Первом канале в пятницу, 9 декабря. Наставники проекта Баста, Егор Крид и MaкSим выберут первых участников в свои команды.

В новом сезоне будет две новинки — впервые в составе жюри появится певица MaкSим, а вести шоу вместо Дмитрия Нагиева будет Яна Чурикова.

Перед стартом детского «Голоса» впечатлением от съемок поделилась МакSим. Она рассказала, что согласилась стать наставницей только потому, что в жюри собрались знакомые и приятные ей люди — Баста и Крид. Певица призналась, что судить детей ей было несложно.

«Я давно работаю с детьми, я знала на что иду, у меня самой растут детки, поэтому мне комфортно», — сказала MaкSим в интервью после слепых прослушиваний.

Первый выпуск юбилейного, 10-го сезона шоу «Голос. Дети» покажут в пятницу, 9 декабря, в 21.45 на Первом канале.

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