Символ 2023 года, Черный Водяной Кролик, сменит на «посту» Тигра 22 января. По сравнению со своим предшественником, Заяц принесет позитив и будет благоволить строителям. Что еще ждать в новом году, объяснил монах Центрального Хурула астролог Санан Гелюнг.

Цикл Восточного календаря — 12 лет и у каждого есть свой символ. Животное, цвет, а также один из четырех элементов — железо, огонь, вода и земля. Буддисты считают, что и «характер» у каждого из них разный. То есть животное-хозяин года определяет, какими будут последующие 12 месяцев.

Почему прошлые годы были неспокойными

Начинается цикл годом мыши, затем следует свинья, потом тигр, а уже за ним идет кролик. И начало каждого цикла всегда сложное.

«Говорят, что развитие годов происходит «по резинке». Начало тянется с трудом, потом растягивается, доходит до кульминации своего развития и все начинается снова», — рассказал Санан Гелюнг на youtube-канале Bumba Mediaholding.

Первый год 12-летнего цикла (Мышь) обычно бывает очень сложным, активным. Именно на 2020 год пришлось начало пандемии коронавируса, унесшего миллионы жизней по всей земле.

Следующий за «мышью» год, сбавляет обороты. А следующий за ним тигриный год вновь проявляет агрессию и воинственность. В год Тигра между близкими людьми чаще обычного случаются ссоры, а мир подвержен потрясениям — военным и экономическим.

Каким будет год Кролика

Зайчик — зверь не агрессивный, это больше «женский» год, объяснил монах. Мягкий, во многом податливый, но не бесхарактерный. «Это будет спокойный год, без сложных заболеваний, экономических потрясений. Это основная черта зайца», — объяснил Гелюнг.

Особое расположение Кролик подарит строителям и путешественникам. То есть, по словам монаха, можно смело покупать и продавать недвижимость, строить дома.

Cтройфирмы получат полную защиту ушастого символа, потому что с экономической точки зрения он тоже благоприятен для созидания и начинаний.

Повезет путешественникам и тем, чьи профессии связаны с частыми поездками. Им быстроногий хозяин года тоже благоволит.

Но есть у зайца и отрицательные черты: сомнения и страх. Они будут связаны и с семейными делами, и с рабочими обязанностями. Людям с повышенной тревожностью может быть особенно некомфортно.

А еще наступающий год отличится суровыми климатическими условиями — холодной зимой и очень жарким летом и, возможно, засухой.