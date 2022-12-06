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Силовики накрыли Новосибирск «паутиной» видеонаблюдения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Новосибирской области

Видео со всех камер в Новосибирской области будут сводиться в один центр и анализироваться, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Это наследие несостоявшихся чемпионатов (по волейболу и хоккею). Вся инфраструктура и ее возможности остались в руках сотрудников правоохранительных органов и работают на благо и безопасность жителей Новосибирской области», – сказал губернатор Андрей Травников.

К системе видеонаблюдения Регионального центра оперативного управления подключено 783 камеры, в том числе с возможностью биометрической идентификации.

Они установлены в местах с массовым пребыванием людей (парки, скверы, общественные пространства, спортивные и транспортные объекты, включая метрополитен, военкоматы, домофоны). В планах – довести в 2024 году число камер в системе до 2 тысяч.

Также к программному обеспечению «Паутина» подключены видеопотоки с 75 обзорных камер комплексов фотовидеофиксации, установленных на дорогах Новосибирска и области.

В 2023 году видеокомплекс получит доступ с камер видеонаблюдения, установленных на 150 муниципальных автобусах.

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