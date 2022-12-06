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Танкеры с нефтью встали в пробку из‑за «потолка» цен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Затор из нефтяных танкеров образовался у берегов Турции после введения потолка на российскую нефть.

Страны «Большой семерки», Евросоюза и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть в 60 долларов и ниже. Ограничение начало действовать в понедельник, 5 декабря.

Турция потребовала нового подтверждения страховки из-за ограничения цены. Сейчас турецких водах скопилось около 19 танкеров с сырой нефтью, пишет газета Financial Times.

По информации судовых брокеров и сервиса TankerTrackers.com, большая часть нефти имеет казахстанское происхождение.

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mosquito__2010

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