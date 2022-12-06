Танкеры с нефтью встали в пробку из‑за «потолка» цен

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Затор из нефтяных танкеров образовался у берегов Турции после введения потолка на российскую нефть.
Страны «Большой семерки», Евросоюза и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть в 60 долларов и ниже. Ограничение начало действовать в понедельник, 5 декабря.
Турция потребовала нового подтверждения страховки из-за ограничения цены. Сейчас турецких водах скопилось около 19 танкеров с сырой нефтью, пишет газета Financial Times.
По информации судовых брокеров и сервиса TankerTrackers.com, большая часть нефти имеет казахстанское происхождение.
Алёна 717832Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.
ra9unxСкоро по Москве долбить начнут, позорище! Их сбить должны были еще на подлете нашей границе! Где наша...
mosquito__2010Разбалансировка коллективного Запада зафиксирована достаточно чётко и уже пошла в прицнипе в разнос....
nicollaichКроссовер априори 4 вд. Неинтересно.