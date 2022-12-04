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Маск запустил опрос о помиловании Асанжа и Сноудена

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Илон Маск запустило опрос у пользователей социальной сети Twitter (соцсеть запрщенав Росси), которую приобрел в октябре, стоит ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

«Я не выражаю свое мнение, но обещал провести опрос. Стоит ли помиловать Ассанжа и Сноудена?» — написал Маск вопрос для соответствующего голосования с вариантами «да» или «нет» на странице в Twitter.

В США 51-летнему австралийцу Ассанжу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. Последние три года Ассанж содержится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям некоторых стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года. Сноуден 2 декабря принял присягу и получил российский паспорт.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...

vad7958

Да вобщем то и хорошо,-"за что боролись на то и напоролись",получайте сырьевую экономику во всей красе...

pepelmetal

Это методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!

pepelmetal

Потомок эсэсовца не поймёт, ведь для него геноцид это смешно!