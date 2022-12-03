НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия отвергла потолок цен на нефть

Источник:
ТАСС
542 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия не примет потолок цен на российскую нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас это решение анализируется.

«Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — отметил Песков.

Страны Евросоюза и G7, а также Австралия ранее договорились установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Если нефть не продается по схеме ограничения цен, ее будет запрещено перевозить и страховать.

Западные страны еще в начале сентября объявили, что введут потолок цен на российскую нефть. Цены на сырую нефть предполагалось ограничить с 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

Еще по теме
Россия соберет «теневой флот» танкеров
Запад определил российской нефти потолок
Шерегеш газифицируют добытым из угольных пластов метаном
Тарифы ЖКХ поднялись второй раз за год
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Астролог предсказал перенос столицы России
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
Обсуждение (4)
Картина дня
Россия отвергла потолок цен на нефть
ВСУ посадили смертников в танки с заваренными люками
Россия соберет «теневой флот» танкеров
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Захарова назвала извращением слова Франциска о чеченцах и бурятах
31
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
31
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
18
Пентагон поставит Украине ЗРК NASAMS на $1,2 млрд