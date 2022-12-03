Россия отвергла потолок цен на нефть

Россия не примет потолок цен на российскую нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас это решение анализируется.

«Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — отметил Песков.

Страны Евросоюза и G7, а также Австралия ранее договорились установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Если нефть не продается по схеме ограничения цен, ее будет запрещено перевозить и страховать.

Западные страны еще в начале сентября объявили, что введут потолок цен на российскую нефть. Цены на сырую нефть предполагалось ограничить с 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.