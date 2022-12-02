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«Мисс Земля-2022» и другие стихии. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Представительница Южной Кореи Мина Сью Чой впервые стала победительницей конкурса «Мисс Земля». Также были выбраны еще три стихии.
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usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Alhazred

А ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?