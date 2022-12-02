«Мисс Земля-2022» и другие стихии. ФОТО

Представительница Южной Кореи Мина Сью Чой впервые стала победительницей конкурса «Мисс Земля». Также были выбраны еще три стихии.
2 декабря, пт, 18:38
Представительница Южной Кореи Мина Сью Чой впервые стала победительницей конкурса «Мисс Земля». Также были выбраны еще три стихии.
usacompА путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?
Nik3316все будет намного проще и трагичней для Украины...
GammiPluhДолго запрягали, все хотели дружбы и жвачки
AlhazredА ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?