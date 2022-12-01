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Черная дыра выбросила в сторону Земли гигантскую струю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы зафиксировала гигантскую струю материи, бьющую в сторону Земли из черной дыры. Так называемый джет получил обозначение AT 2022cmc.

Исследователи обратили внимание на аномальную яркость струи — она хорошо заметна в рентгеновском, оптическом и радиодиапазонах, говорится в статье авторов открытия, опубликованной на сайте Бирмингемского университета.

Ученые уверены, что AT 2022cmc возник из-за приливного разрушения — черная звезда разрывает на части соседнюю звезду, присваивая ее материю и частично выбрасывая «останки» в окружающее пространство.

Наблюдения за джетом с помощью расположенного в Чили телескопа VLT показали, что температура излучающего газа превышает 30 тысяч градусов. При этом повышенная яркость струи достигается за счет того, что она направлена прямо на Землю.

По оценке астрономов, выброс порожден сверхмассивной черной дырой, которая ежегодно поглощает массу звезды, равную 0,5 солнечной. Объект удален от Земли на 8,5 миллиарда световых лет.

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