Семья с ребенком из Барнаула погибла в пожаре

Семья предпринимателей с 14-летей дочерью погибли во время пожара в частном доме Барнаула.

По данным следователей, трагедия произошла ранним утром 1 декабря в Барнауле на улице Анатолия. Во время тушения пожара обнаружили тела трех человек.

По данным телеграм-канала 112, погибшие – владелица стоматологической клиники «Актика», ее муж – учредитель компании «Алтайпрофсервис-К», а также их 14-летняя дочь. Сын Илья сейчас находится на учебе в Петербурге. Соседи характеризуют семью как благополучную.

«В доме установлен котел, работающий на солярке. Он отапливал само помещение, а также зубную поликлинику, которая находилась в соседней постройке. В доме также есть камин, который растапливали дровами. Не исключено, что причиной смерти стало отравление угарным газом», – пишет телеграм-канал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).