НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Семья с ребенком из Барнаула погибла в пожаре

Источник:
Sibnet.ru
320 0
Фото: © СУ СК по Алтайскому краю

Семья предпринимателей с 14-летей дочерью погибли во время пожара в частном доме Барнаула.

По данным следователей, трагедия произошла ранним утром 1 декабря в Барнауле на улице Анатолия. Во время тушения пожара обнаружили тела трех человек.

По данным телеграм-канала 112, погибшие – владелица стоматологической клиники «Актика», ее муж – учредитель компании «Алтайпрофсервис-К», а также их 14-летняя дочь. Сын Илья сейчас находится на учебе в Петербурге. Соседи характеризуют семью как благополучную.

«В доме установлен котел, работающий на солярке. Он отапливал само помещение, а также зубную поликлинику, которая находилась в соседней постройке. В доме также есть камин, который растапливали дровами. Не исключено, что причиной смерти стало отравление угарным газом», – пишет телеграм-канал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Еще по теме
Глава Шерегеша обварился кипятком и попал в реанимацию
Два десятка домов в мороз остались без тепла в Новосибирской области
Боевая техника под украинскими флагами прошла по Твери
Опубликованы кадры взорванного «Северного потока»
смотреть все
ЧП #Происшествия #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Захарова назвала извращением слова Франциска о чеченцах и бурятах
31
Политолог спрогнозировал тяжелые времена в 2023 году
30
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
24
Путин обсудил украинскую спецоперацию с Кадыровым