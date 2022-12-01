Перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 30 ноября пополнился строчкой «французский багет». А какие блюда еще в нем есть и почему их включают в список?

Главный критерий для попадания в список ЮНЕСКО — уникальность, на основе которой формируется самосознание этноса. То есть нужна не только национальная принадлежность блюда, но и культурные традиции народа, сформированные вокруг него или благодаря ему.

Французский багет

Французы уверены, что багет — это один из главных символов страны. Они даже проводят конкурсы на лучшую выпечку, а победитель становится поставщиком хрустящего хлеба в Елисейский дворец.

К национальной выпечке французы относятся ревностно, они страстно отстаивают права на нее, хотя происхождение багета до сих пор остается тайной.

Одни утверждают — выпечка с нежной мякотью и хрустящей корочкой появилась при Наполеоне, вторые качают головой — да нет же, во время строительства парижского метро.

Третьи подначивают — багет появился во Франции благодаря австрийцам. Якобы они первыми начали выпекать в парижской булочной такой хлеб. Это самая нелюбимая версия во Франции, потому что багет для французов — национальная гордость.

Армянский лаваш

Еще одно хлебобулочное изделие попало в список ЮНЕСКО в 2014 году — армянский лаваш. Его форма и вид отличаются от привычного для многих европейцев образа хлеба. В западно- и восточноевропейских странах, хлеб ассоциируется с пышной булочкой, где под запеченной корочкой притаилась мякоть.

Армянский лаваш — тонкая лепешка, плотная и сытная. Она покорила сердца гурманов во всем мире, а в России стала неотъемлемой частью повседневной и праздничной кухни. Например, один из самых популярных перекусов россиян — шаурма — делается с лавашем.

Тесто для лаваша делается на основе закваски, а в нее добавляют немного теста, сделанного накануне. Как говорят армяне, процесс приготовления лаваша не прерывается.

В Армении подают лаваш для каждой трапезы, к подавляющему большинству блюд. Его едят с мясом и сыром, с творогом и зеленью. Российские изобретательные хозяйки тоже полюбили лаваш и научились готовить из него даже торты.

Азербайджанская долма

Еще одно блюдо, которое армяне считают своим — долма — вошло в список ЮНЕСКО в 2017. Правда, его признали азербайджанским национальным блюдом.

Этот факт вызвал скандал и привел к многомесячным сетевым баталиями между представителями двух стран — Армении и Азербайджана. Кулинарный спор о долме не утихает по сей день и остается таким же острым, как и дискуссии между русскими и украинцами об этнической принадлежности борща.

Но каким бы горячим не был спор, долму одинаково любят и в Армении, и в Азербайджане, да и в России тоже. Она очень похожа на русские голубцы, только фарш заворачивается не в капустные, а виноградные листья.

Узбекский плов

Еще одно среднеазиатское блюдо, которому отдают должное ряд поваров высокой кухни, причисляя к кулинарным шедеврам — узбекский плов. Он тоже вошел в список ЮНЕСКО в 2016 году, потому что плов для жителей средней Азии — не просто блюдо, а неотъемлемая часть культуры.

За тарелкой плова говорят об обыденных вещах и решают судьбоносные вопросы. Плов как главное блюдо готовят для приема гостей и на праздники. А на свадьбу приглашают поваров, специализирующихся на приготовлении плова. И зачастую кулинарные навыки и секреты этих специалистов передаются из поколения в поколение.

Плов — это символ особого расположения к гостю. Вообще, в Узбекистане не принято уходить, пока не отведаешь этого блюда, приготовленного радушными хозяевами.

Грузинское вино

Список кулинарного наследия пополняется не только едой, но и напитками. Так, в 2013 году ЮНЕСКО внесло в него грузинское вино — квеври. Метод его изготовления уникален, у него нет аналогов в мире. Обычно вино выдерживают в древесных бочках, а квеври — в больших глиняных кувшинах. Собственно квеври — это и есть глиняный кувшин.

Сначала виноделы помещают кувшины в вырытые в земле ямы. Затем закладывают в квеври отжатый виноград вместе кожицей, косточками и порой — с веточками. Это называется мезга. Она заставляет напиток активно активно бродить.

На зиму квеври помещают в вырытую яму, закрывают крышкой и присыпают ее землей или обмазывают глиной. Процесс выдержки продолжается до весны. Затем кувшины вскрывают, вино переливают в другие квеври, а по бутылкам разливают только в начале лета. Этот способ изготовления вина насчитывает более 5 тысяч лет.