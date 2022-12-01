Последняя новая Niva в Великобритании выставлена на продажу

Новый внедорожник Lada Niva выставлен на продажу в Великобритании, это последний нереализованный российский автомобиль, ввезенный в страну.

Автомобиль был собран на заводе в Тольятти в феврале этого года и ввезен в Англию в июне в числе партии из трех российских внедорожников, пишет сообщество LADA Niva Documentary.

В комплектацию Bronto Prestige вошел кондиционер, подвеска с увеличенным дорожным просветом, внедорожные шины, а также расширитель колесных арок. За автомобиль дилер просит 22,3 тысячи фунтов стерлингов (примерно 1,64 миллиона рублей).

Для автомобилистов Великобритании это может стать последней возможностью приобрести внедорожник российского производства. Когда отечественные автомобили вновь будут поставлены на импорт в Европу, пока неизвестно.