Приложение для редактирования фотографий Lensa стало резко популярным после введения новой функции — Magic Avatars. Как преображаются люди с его помощью и кто из знаменитостей уже опробовал фотосессию от нейросети?

Приложение Lensa было создано российскими разработчиками из Prisma Labs и выпущено в начале года с функциями стандартного фоторедактора.

В ноябре вышла обновленная версия с функцией Magic Avatars. Она позволяет сгенерировать оригинальную фотосессию с помощью нейросети. Пользователи, предложив набор своих фотографий, превращаются в персонажей аниме, фильмов, звезд и супергероев.

Как выглядит Magic Avatars

Функцией Magic Avatars удалось воспользоваться некоторым знаменитостям. В их числе ведущая Ольга Бузова и фигуристка Камила Валиева. Они поделились «волшебными аватарами» в соцсетях.

Бузова решила использовать полученные снимки для обложки нового альбома. Она попросила подписчиков выбрать самый удачный. Валиева просто решила поделиться с поклонниками самыми интересными изображениями.

Как получить фото Magic Avatars

Чтобы сгенерировать фотографии с помощью нейросети, нужно скачать приложение Lensa, оно доступно в App Storeи Play Market. Само приложение бесплатно и в нем не нужно регистрироваться.

В Lensa есть отдельная функция Magic Avatars, которая сразу объясняет пользователям, что в ней фотографии обрабатывает искусственный интеллект, и предупреждает: «Magic Avatars может создавать артефакты, неточности и дефекты в конечных изображениях».

Для использования «волшебного аватара» нужно загрузить от 10 до 20 своих фотографий. На снимках должен находиться один и тот же человек, без посторонних людей в кадре. Подойдут селфи и портретные фото с разными фонами, выражениями лица и ракурсами. Нельзя загружать детей и нюдсы.

Далее приложение предлагает пользователям тарифный план — от 379 до 749 рублей. Сделать магическую фотосессию можно только за деньги.

«Для создания удивительных Magic Avatars необходимы огромные вычислительные мощности. Это дорого, но мы сделали это доступным настолько, насколько это возможно», — объясняется платная услуга в приложении.

За минимальную цену нейросеть сгенерирует 50 аватарок в 10 стилях, за максимальную — 200 аватарок, но тоже в 10 стилях.

Главная проблема, с которой могут столкнуться пользователи Lensa — способ оплаты, поскольку работа Apple Pay и Google Рay в России сейчас приостановлена.

Возможно, это и стало причиной того, что «волшебные аватарки» не переполняют соцсети при условии большого числа скачиваний приложения.