Сыр с добавлением пантов марала разработали на Алтае

Вид мягкого сыра и кисломолочный напиток с использованием сырья из пантов марала разработали ученые Алтайского края, продукцию планируют представить в следующем году, сообщил представитель Алтайского научного центра агробиотехнологий.
Замдиректора центра по научной работе Андрей Зиборов уточнил, что это совершенно новый продукт, который обогащен микроэлементами, содержащимися в пантовом сырье, гидролизатом, вытяжкой из пантов этих животных.
Сейчас идет работа по получению патентов на продукт, но опытные образцы уже можно продегустировать, рассказал ученый агентству ТАСС. Полностью готова и технология изготовления этих продуктов. С 2023 года она будет предложена в производство.
До этого на Алтае не изготавливали сыр и молочную продукцию с использованием сырья из пантов марала. При этом оно обладает общеукрепляющим, тонизирующим, гипотоническим действием.
Общее поголовье маралов в хозяйствах Алтайского края составляет 33 тыс. животных. Продукция мараловодческих хозяйств активно используется в производстве биофармацевтической продукции, туризме.
nicollaichТатьяна Буцкая вчера родилась? Следующим её шагом должно быть обвинение Б.Моисеева в пропаганде гомосексуализма.
Killer1974Прислушиваться(в этой теме)к астрологу, это равносильно тому, что смотреть шоу "экстасенсов".
syrisФранциск оказывается настолько туп, как и хохлы,что не могут понять ,что с нацистской мразью борется...
DanilonКадыров наградил Кадырову орденом имени Кадырова. Семейные радости.