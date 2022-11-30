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Сыр с добавлением пантов марала разработали на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Вид мягкого сыра и кисломолочный напиток с использованием сырья из пантов марала разработали ученые Алтайского края, продукцию планируют представить в следующем году, сообщил представитель Алтайского научного центра агробиотехнологий.

Замдиректора центра по научной работе Андрей Зиборов уточнил, что это совершенно новый продукт, который обогащен микроэлементами, содержащимися в пантовом сырье, гидролизатом, вытяжкой из пантов этих животных.

Сейчас идет работа по получению патентов на продукт, но опытные образцы уже можно продегустировать, рассказал ученый агентству ТАСС. Полностью готова и технология изготовления этих продуктов. С 2023 года она будет предложена в производство.

До этого на Алтае не изготавливали сыр и молочную продукцию с использованием сырья из пантов марала. При этом оно обладает общеукрепляющим, тонизирующим, гипотоническим действием.

Общее поголовье маралов в хозяйствах Алтайского края составляет 33 тыс. животных. Продукция мараловодческих хозяйств активно используется в производстве биофармацевтической продукции, туризме.

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