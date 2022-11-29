Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну

Третья мировая война неизбежна, ее начало возможно в 2028-2029 годах, основные игроки — США и Россия, сообщил астролог Константин Дараган.

Дараган стал гостем Юлии Меньшовой в передаче «Сама Меньшова» на YouTube. Ведущая вспомнила прогноз астролога, сделанный в 2013 году. Тогда он сказал, что в 2028-2029 годах будет неизбежная Третья мировая война, причем 2023-2025 годы выглядят решающими, глобальные перемены завершатся не позднее 2038 года.

«Как минимум, это серьезный военно-политический кризис в мире. Основания для этого астрологические есть. Вопрос — в деталях, в фамилиях, в границах. То, что это не пройдет спокойно, теперь можно говорить абсолютно уверенно», — подтвердил астролог.

Он считает, что все крутится вокруг границ, проведенных после Второй мировой войны, а основные игроки определены, это центры силы в современном мире. Это Америка с ее огромным влиянием и огромным культурным, техническим и экономическим потенциалом — «у нее миссионерская идея о влиянии в мире».

«Никуда не денется Россия — со своим посылом попытаться сохранить себя, а это, по сути, инстинкт самосохранения коллективный. Это тоже серьезная мотивация», — отметил Дараган.