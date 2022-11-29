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ВОЗ сочла название «оспа обезьян» расистским

Источник:
Sibnet.ru
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Распространение оспы обезьян в мире стало причиной расистских и дискриминирующих высказываний в Сети, а также в «некоторых общинах». ВОЗ пришла к выводу, что это произошло из-за названия болезни, и решила ее переименовать.

В ВОЗ объяснили, что во время публичных и частных встреч представители некоторых стран попросили специалистов Всемирной организации здравоохранения изменить название болезни. 

По их словам, после распространения оспы обезьян им поступили сообщения, что в ряде стран «в некоторых общинах», а также онлайн звучат «расистские и стигматизирующие высказывания».

«По итогам серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использование нового предпочтительного термина "mpox" в качестве синонима оспы обезьян», — цитирует ТАСС Всемирную организацию здравоохранения.

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В течение года новое название будут использовать в документах вместе с прежним — «оспа обезьян», пока использование последнего не прекратится.

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c2h5oh76

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korvinsS

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