ВОЗ сочла название «оспа обезьян» расистским

Распространение оспы обезьян в мире стало причиной расистских и дискриминирующих высказываний в Сети, а также в «некоторых общинах». ВОЗ пришла к выводу, что это произошло из-за названия болезни, и решила ее переименовать.

В ВОЗ объяснили, что во время публичных и частных встреч представители некоторых стран попросили специалистов Всемирной организации здравоохранения изменить название болезни.

По их словам, после распространения оспы обезьян им поступили сообщения, что в ряде стран «в некоторых общинах», а также онлайн звучат «расистские и стигматизирующие высказывания».

«По итогам серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использование нового предпочтительного термина "mpox" в качестве синонима оспы обезьян», — цитирует ТАСС Всемирную организацию здравоохранения.

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В течение года новое название будут использовать в документах вместе с прежним — «оспа обезьян», пока использование последнего не прекратится.