Google решил отойти от многолетней традиции создания дудлов в честь Чемпионата мира по футболу и выпустил многопользовательскую игру для смартфонов.

Чтобы сыграть в Mini Cup, нужно в поиске Google ввести запрос «Чемпионат мира» и коснуться футбольного мячика в правом нижнем углу страницы с результатами, после этого выбрать сборную. Далее потребуется забивать голы, бросая мячик в ворота, голкипером будут выступать животные в форме команды-противника на ЧМ.

После гола вратарь будет ускоряться, а в случае промаха игра заканчивается. Для каждого матча ЧМ-2022 существует отдельные раунды с разными вратарями и формой. Судя по рейтинговой таблице, в Mini Cup на момент написания новости забили уже больше 300 миллионов голов, фанаты могут соревноваться и участвовать в своеобразном виртуальном турнире.

Технически Mini Cup это однопользовательская игра с элементами MMO. Принять участие в мини-чемпионате могут пользователи смартфонов под управлением Android и iOS.

Чемпионат мира открылся в Катаре 20 ноября. Он пройдет в пяти городах на восьми стадионах. Групповой этап турнира пройдет с 20 ноября по 2 декабря. Финальный матч состоится 18 декабря на Национальном стадионе.