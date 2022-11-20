Медики посоветовали людям, решившим завязать с курением, обратить внимание на ряд овощей и фруктов, сообщает портал «Здоровое питание», созданный Роспотребнадзором.

Чемпионами по содержанию никотина (что требует организм курильщика) среди овощей является семейство пасленовых. Первое место — за красными помидорами. Поэтому людям, бросающим курить, следует налегать на салаты и закуску на основе помидоров.

В них содержится до 42,8 нг/г никотиновой кислоты. «Меньше ее в перце, картофеле и баклажанах, но эти овощи также являются эффективными заменителями сигарет», — отметил портал.

Увлекаться сладкими фруктами врачи не советуют, но если вы бросаете курить, то можно позволить себе такие экзотические плоды как манго и ананас.

Результатом антитабачной диеты станет не только отказ от сигарет, но и насыщение организма необходимыми нутриентами, подчеркивают медики.