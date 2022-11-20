НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Медики посоветовали продукты‑заменители сигарет

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Медики посоветовали людям, решившим завязать с курением, обратить внимание на ряд овощей и фруктов, сообщает портал «Здоровое питание», созданный Роспотребнадзором.

Чемпионами по содержанию никотина (что требует организм курильщика) среди овощей является семейство пасленовых. Первое место — за красными помидорами. Поэтому людям, бросающим курить, следует налегать на салаты и закуску на основе помидоров.

В них содержится до 42,8 нг/г никотиновой кислоты. «Меньше ее в перце, картофеле и баклажанах, но эти овощи также являются эффективными заменителями сигарет», — отметил портал.

Увлекаться сладкими фруктами врачи не советуют, но если вы бросаете курить, то можно позволить себе такие экзотические плоды как манго и ананас.

Результатом антитабачной диеты станет не только отказ от сигарет, но и насыщение организма необходимыми нутриентами, подчеркивают медики.

Еще по теме
Сексолог назвал путь к струйному оргазму
Врач назвал согревающие зимой блюда
Врач описал симптомы и лечение аллергии на холод
Назван срок ожидания приема узкого врача
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия нанесла по энергетике Украины самый мощный ракетный удар
Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
37
ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине
32
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
32
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ