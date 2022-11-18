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Врач описал симптомы и лечение аллергии на холод

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красные зудящие пятна, появляющиеся с наступлением морозов, могут быть признаком холодовой аллергии, сообщил главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков. В этом случае нужно обратиться к врачу, чтобы подобрать лекарство.

Аллергия на холод или холодовая крапивница может иметь наследственную природу, либо быть приобретенным. Проявляется зудящими высыпаниями в виде красных пятен в ответ на общее или локальное охлаждение тела. Часто  сопровождается нервозностью и слабостью. 

Также может проявляться холодовым конъюнктивитом и/или ринитом. Крайние формы этого заболевания могут сопровождаться астматическими приступами и отеком внутренних органов.

«Поскольку ключевым медиатором, вызывающим подобные реакции, является гистамин, а не присущий классической аллергии иммуноглобулин Е, то лечением может быть прием антигистаминных препаратов, которые должен назначить врач-аллерголог», — объяснил доктор.

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Зима #Здоровье #Аптечка
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