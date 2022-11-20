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Россию назвали одним из снователей нового миропорядка

Источник:
The Hill
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Россия станет одной из четырех великих держав-основателей нового миропорядка, считает профессор международных отношений в колледже Макалестер (США) Эндрю Лэтэм

Мировые правила, установившиеся после Второй мировой войны, отвечали лишь интересам США, но ситуация кардинально изменилась, написал профессор в статье, опубликованной в американском издании The Hill.

«Институты, управляющие мировой экономикой, шатаются под тяжестью повторяющихся финансовых кризисов, и даже такие организации, такие как НАТО и Европейский союз, испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части», — пояснил профессор.

По его словам, баланс между центрами равных сил предстоит выстраивать очень долго. В новом мире должны учитываться интересы всех стран, а не только Соединенных Штатов. Порядок больше не будет строиться Вашингтоном для Вашингтона.

«Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов», — заключил колумнист.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем