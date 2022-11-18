Кремль объяснил, по каким целям Россия наносит удары на Украине

Российские войска наносят удары по тем объектам на Украине, которые так или иначе относятся к военной инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», — приводит РБК слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос о том, как связаны удары по инфраструктуре Украины с ходом спецоперации.

По его словам, цели российской специальной военной операции не изменились. Президент Владимир Путин, объявляя о спецоперации 24 февраля, называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

Российская армия 15 ноября нанесла массированный удар «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».