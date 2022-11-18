НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль объяснил, по каким целям Россия наносит удары на Украине

Источник:
РБК
592 3

Российские войска наносят удары по тем объектам на Украине, которые так или иначе относятся к военной инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», — приводит РБК слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос о том, как связаны удары по инфраструктуре Украины с ходом спецоперации.

По его словам, цели российской специальной военной операции не изменились. Президент Владимир Путин, объявляя о спецоперации 24 февраля, называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

Российская армия 15 ноября нанесла массированный удар «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».

Тема: Военная операция на Украине
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
Россия нанесла по энергетике Украины самый мощный ракетный удар
Байден предсказал замедление хода боевых действий на Украине
Зеленский призвал обменять пленных по формуле «всех на всех»
смотреть все
Оборона #Военная политика #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Зеленский на G20 изложил условия мира
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.