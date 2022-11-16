НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пентагон отказался спекулировать на тему взрыва ракеты в Польше

Источник:
«Известия»
770 5

Пентагон отказался спекулировать на домыслах о падении ракеты возле польско-украинской границы и обсуждать применение пятой статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.

«Я не буду спекулировать о всевозможных "если" и "когда", я буду руководствоваться фактами. Получим факты и будем отталкиваться от них», — приводят «Известия» заявление представителя Пентагона.

Польские СМИ вечером во вторник, 15 ноября сообщили о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Минобороны России заявило, что не наносило ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Информацию же о российском происхождении ракеты в ведомстве посчитали заведомой провокацией.

Еще по теме
Байден усомнился в попадании российской ракеты по Польше
Трамп заявил о выдвижении на второй срок
Дуда заявил об отсутствии точных данных о принадлежности ракет
Попали под репарации: разорит ли Россию резолюция ООН
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

MuCbE

Эх, такой массированный удар что аж всех укро-ботов выбило с сибнета. Когда они будут вам говорить что...

nicollaich

Так со временем кличко и научиться грамотно излагать свои мысли.