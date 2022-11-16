Пентагон отказался спекулировать на домыслах о падении ракеты возле польско-украинской границы и обсуждать применение пятой статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.

«Я не буду спекулировать о всевозможных "если" и "когда", я буду руководствоваться фактами. Получим факты и будем отталкиваться от них», — приводят «Известия» заявление представителя Пентагона.

Польские СМИ вечером во вторник, 15 ноября сообщили о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Минобороны России заявило, что не наносило ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Информацию же о российском происхождении ракеты в ведомстве посчитали заведомой провокацией.