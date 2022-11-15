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Установку по получению биогаза создали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Магистрант НГТУ разработал установку, в которой за счет переработки отходов ферм создаются биоудобрения, а также вырабатывается биогаз, сообщает пресс-служба вуза.

Биогаз — смесь газов, которые вырабатываются при брожении органических веществ. При гниении чаще всего происходит выработка метана и примеси различных газов. Биогаз может использоваться как топливо для различных энергетических установок.

«Биогаз вырабатывается попутно, а основный продукт, который производит установка, — биоудобрение, оно намного ценнее, чем газ. Мы ориентируемся на фермерские хозяйства с крупным рогатым скотом, где необходимо утилизировать отходы и сделать это экологично», — рассказал разработчик проекта Алексей Балако.

По его словам, установка состоит из двух цистерн, соединенных между собой. Внутри есть нагревательные элементы, которые осуществляют нагрев при помощи трубы. Есть отдельно выведенная котельная, предусмотрена автоматическая загрузка и выгрузка материала, слив и миксер для измельчения с определенной частотой вращения.

«В среднем аналоги стоят более двух миллионов рублей. У нас же цена для потребителя не превышает двух миллионов, а себестоимость составляет около 700 тысяч рублей. Процесс переработки будет занимать всего две недели», — сказал Балако.

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