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Зеленский посетил оставленный российскими военными Херсон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в оставленный российскими войсками Херсон. Украинский лидер выступил перед украинскими военнослужащими у здания городской администрации.

«Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — цитирует Зеленского агентство Reuters.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение о прибытии Зеленского в Херсон, однако напомнил, что это — территория России, передает ТАСС.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 9 ноября принял решение отвести войска с правого берега Днепра на левобережье. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона.

Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав России новых территорий, в том числе Херсонской области и города Херсона. Регион закреплен в Конституции как субъект Российской Федерации.

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Политика #Мир
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