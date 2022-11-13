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Истребитель протаранил раритетный бомбардировщик в США

Источник:
Sibnet.ru
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Раритетный истребитель Bell P-63 Kingcobra влетел в бомбардировщик времен Второй мировой Boeing B-17 Flying Fortress на авиашоу в честь Дня ветеранов в аэропорту Далласа.

Самолеты рухнули на землю, пилоты погибли. Пять членов экипажа могли находиться в Boeing B-17, еще один — в P-63 Kingcobra, приводит «Коммерсантъ» слова представителя организаторов шоу Лии Блок.

Мэр Далласа Эрик Джонсон сообщил, что на земле никто не пострадал. Обломки упали на территорию аэропорта, трассу и возле торгового центра, который расположен неподалеку.


B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») — первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Первый полет совершил в 1935 году. Стал одним из символов Второй мировой войны.

Американский Bell P-63 Kingcobra («королевская кобра») начал производиться в 1943 году. Около 2,4 тысячи таких самолетов были поставлены по ленд-лизу в СССР.

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