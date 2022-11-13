Раритетный истребитель Bell P-63 Kingcobra влетел в бомбардировщик времен Второй мировой Boeing B-17 Flying Fortress на авиашоу в честь Дня ветеранов в аэропорту Далласа.

Самолеты рухнули на землю, пилоты погибли. Пять членов экипажа могли находиться в Boeing B-17, еще один — в P-63 Kingcobra, приводит «Коммерсантъ» слова представителя организаторов шоу Лии Блок.

Мэр Далласа Эрик Джонсон сообщил, что на земле никто не пострадал. Обломки упали на территорию аэропорта, трассу и возле торгового центра, который расположен неподалеку.

B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») — первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Первый полет совершил в 1935 году. Стал одним из символов Второй мировой войны.

Американский Bell P-63 Kingcobra («королевская кобра») начал производиться в 1943 году. Около 2,4 тысячи таких самолетов были поставлены по ленд-лизу в СССР.